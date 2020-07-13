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Ekonomi

Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 13 Temmuz

Evde bakım parası ne kadar oldu temmuz 2020 | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay engelli, bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine maaş ödemesi yapıyor. Temmuz ayıyla birlikte birçok kişi “Evde bakım parası ne zaman yatar?” , “Evde bakım parası hangi gün yatacak?” , “Evde bakım parası ne zaman ödenir?” , “Temmuz ayı evde bakım parası yattı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:36:00 -
Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 13 Temmuz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç kişiler için maaş ödüyor. Temmuz ayıyla birlikte pek çok kişi evde bakım parasının ne zaman yatırılacağını, maaşlara temmuz ayında ne kadar zam yapıldığını araştırıyor. İşte, detaylarb

Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller 13 Temmuz

Evde bakım parası alan kişiler temmuz ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Temmuz ayı evde bakım parası henüz yatmadı. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor.

Evde bakım maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Birinci zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında. Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL’ye yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı alabilmek için üç şartın bulunması gerekiyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası için nasıl başvuru yapılır?

Evde bakım maaşı almak için üç şarta da uygun olan kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.

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