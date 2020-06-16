Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım parası alma şartı nedir? Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. 16 Haziran itibariyle Evde Bakım Parası Maaşı İller Listesi şöyle:

Tokat, Kırklareli, Hatay, Antalya, Bolu, Edirne, Aksaray, Samsun, Sakarya, Ordu, Afyon, Giresun, Diyarbakır, Karabük, Çanakkale, Adıyaman, Osmaniye, Zonguldak, Balıkesir, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, Konya, Bilecik, Şanlıurfa, Isparta.

Evde bakım parası ne kadar?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. Evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.