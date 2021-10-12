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Ekonomi Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Ekonomi

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Evde bakım parası bu hafta yatar mı? Evde bakım maaşı alanlar ekim ayıyla birlikte hangi illerde maaşların hesaplara yatırıldığını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatar? Evde bakım maaşı ayın kaçında ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 17:16:00 -
Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Evde bakım maaşı her al belirlenen sıraya göre il il hesaplara geçiyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde evde bakım maaşlarının yatırıldığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Söz konusu maaş her ayın 15 ila 30’u arasında ödeniyor. Bu sebeple henüz hiçbir ilde evde bakım maaşı ödenmedi. Ödemeler 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

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