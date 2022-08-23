Evde bakım parası yatan iller 23 Ağustos Salı | Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
Ağustos ayı evde bakım maaşlarının hangi iller için hesaplara yatırıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller tam liste:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ağustos ayı ödemelerinin hesaplara gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.
Evde bakım parası yatan iller 23 Ağustos Salı | Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayır 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatar illerin listesi
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya
Evde bakım maaşı ne kadar?
Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.