Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ağustos ayı ödemelerinin hesaplara gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.

Evde bakım parası yatan iller 23 Ağustos Salı | Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayır 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatar illerin listesi

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

Evde bakım maaşı ne kadar?

Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.