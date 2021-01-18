Evde bakım parası sorgulama ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Söz konusu ödemeler illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı 18 Ocak Pazartesi günü itibariyle 35 ilde hesaplara yatırıldı. İşte, evde bakım parası yatan illerin listesi:

Tokat

Bilecik

Uşak

Mersin

Konya

Van

Manisa

İstanbul

Ankara

Şanlıurfa

Aksaray

Şırnak

Sakarya

Zonguldak

Samsun

Karabük

Ordu

Diyarbakır

Bolu

Aydın

Kırklareli

Antalya

Isparta

Hatay

Afyonkarahisar

Kocaeli

İzmir

Bursa

Adana

Edirne

Kars

Muğla

Düzce

Erzincan

Niğde

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021

2021 yılı itibariyle pek çok maaşta artış yapıldı. Evde bakım maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez zam yapılıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 1.667 TL oldu.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden ya da bankanızdan öğrenebilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA