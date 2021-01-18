Evde bakım parası yatan iller
18 Ocak evde bakım parası yatan illerin listesi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım desteği sağlıyor. Evde bakım parası illere göre belirli bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım parası alanlar hangi illerde evde bakım maaşlarını yattığını araştırmaya başladı. Evde bakım parası yatan iller | Hangi illere evde bakım parası yattı | Evde bakım parası yattı mı 18 Ocak?
Evde bakım parası sorgulama ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Söz konusu ödemeler illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?
Evde bakım parası yatan iller
Evde bakım maaşı 18 Ocak Pazartesi günü itibariyle 35 ilde hesaplara yatırıldı. İşte, evde bakım parası yatan illerin listesi:
Tokat
Bilecik
Uşak
Mersin
Konya
Van
Manisa
İstanbul
Ankara
Şanlıurfa
Aksaray
Şırnak
Sakarya
Zonguldak
Samsun
Karabük
Ordu
Diyarbakır
Bolu
Aydın
Kırklareli
Antalya
Isparta
Hatay
Afyonkarahisar
Kocaeli
İzmir
Bursa
Adana
Edirne
Kars
Muğla
Düzce
Erzincan
Niğde
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021
2021 yılı itibariyle pek çok maaşta artış yapıldı. Evde bakım maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez zam yapılıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 1.667 TL oldu.
Evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden ya da bankanızdan öğrenebilirsiniz.