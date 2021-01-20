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Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, listede hangi şehirler var, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı, listede hangi şehirler var, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bakımına destek amacıyla verilen evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte beklenilen haberlerin detayları…

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:11:00 -
Evde bakım maaşı yattı mı, listede hangi şehirler var, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.18 Ocak tarihinde güncel olarak şu illerde evde bakım maaşları yattı.

Listede hangi şehirler var?

Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Karabük, Ordu, Diyarbakır, Manisa, Bolu, Aydın, Kırklareli, Antalya, Isparta, Hatay, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Edirne, Kars, Muğla, Düzce, Erzincan, Niğde, Tokat

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evde hasta ve yaşlı yakınına ödenen maaşlara memur ve memur emeklerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Evde Bakım Yardımı maaşları, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem için kişi başına 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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