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Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller
Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç kişiler için maaş ödüyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yattı? Evde bakım maaşı ayın kaçında ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:16:00 -
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı alanlar ödemelerin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

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