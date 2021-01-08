Evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı ne kadar?
Evinde ağır hasta ve yaşlı bakımı yapan kimselere ödenen evde bakım maaşı bu ay yattı mı? İşte binlerce vatandaşın merak ettiği evde bakım maaşı ile ilgili bilgiler…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafındanaile evinde ağır hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara yatırılan evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet ve SMS ile yapılabiliyor.
Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara sürekli olarak ödenen evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Bu senenin ilk ayında evde bakım maaşları henüz yatırılmadı.
2021 Evde bakım maaşı ne kadar?
2021’den itibaren evde bakım maaşına zam geldi. 1.544 lira 61 kuruş olan evde bakım maaşı 1,658 lira 19 kuruşa yükseldi.