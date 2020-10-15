  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım parası yatan iller | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay engelliler ve bakıma muhtaç kişileri maaş ödemesi yapıyor. Engelli maaşı alanlar maaşların yatıp yatmadığını araştırıyor. Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım maaşı yatan iller? |Evde bakı maaşı sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:45:00 -
Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 15’inde evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleştiriyor. Evde bakım maaşı alanlar paranın hesaplara yatıp yatmadığını, evde bakım parasının hangi illerde ödendiğini araştırıyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Ekim ayı evde bakım maaşları bazı illerde ödendi. İşte, evde bakım parasının hesaplara geçtiği illerin listesi:

  • Tokat
  • Karabük
  • Hatay
  • Aksaray
  • Antalya
  • Afyonkarahisar
  • Sakarya
  • Şanlıurfa
  • Zonguldak
  • Konya
  • Samsun
  • Mersin
  • İstanbul
  • Manisa
  • Denizli
  • Bilecik
  • Ordu
  • Erzurum
  • Kars
  • Balıkesir
  • İzmir
  • Çanakkale
  •  Uşak

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşına senede iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında yapılıyor. Evde bakım maaşlarına temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte evde bakım maaşları 1.544,60 TL oldu.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapıp sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı başvuru yap | Evde bakım maaşı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Evde bakım maaşı almanın şartları şöyle;

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı
Gündem

Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, skandal 'ışıklar yanıyor' tweetini savunmaya kalktı.

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay