Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 15’inde evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleştiriyor. Evde bakım maaşı alanlar paranın hesaplara yatıp yatmadığını, evde bakım parasının hangi illerde ödendiğini araştırıyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Ekim ayı evde bakım maaşları bazı illerde ödendi. İşte, evde bakım parasının hesaplara geçtiği illerin listesi:

Tokat

Karabük

Hatay

Aksaray

Antalya

Afyonkarahisar

Sakarya

Şanlıurfa

Zonguldak

Konya

Samsun

Mersin

İstanbul

Manisa

Denizli

Bilecik

Ordu

Erzurum

Kars

Balıkesir

İzmir

Çanakkale

Uşak

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşına senede iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında yapılıyor. Evde bakım maaşlarına temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte evde bakım maaşları 1.544,60 TL oldu.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapıp sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı başvuru yap | Evde bakım maaşı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Evde bakım maaşı almanın şartları şöyle;

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.