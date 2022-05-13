Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre bir sıralamayla hesaplara geçiyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Evde bakım maaşı ne zaman yatar?' sorusuna cevap arıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 13 Mayıs Cuma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 15'i ile 31'i arasında evde bakım maaşı ödemelerini hesaplara yatırıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.