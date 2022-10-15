Evde bakım maaşı yatan iller bugün 15 Ekim Cumartesi
Yaşlı, engelli ve hasta bireyler için her ay evde bakım maaşları ödeniyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ise şimdiye kadar hangi illerde maaşların hesaba yatırıldığını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşları ne zaman hangi gün yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşlarını ödüyor. 15 Ekim itibariyle hangi illerde evde bakım paralarının yatırıldığını araştırıyor.
Evde bakım maaşı yatan iller bugün 15 Ekim Cumartesi
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'inde hesaplara yatırılıyor. 15 Ekim itibariyle pek çok ilde evde bakım maaşları ödendi. Evde bakım maaşı yatan iller şöyle:
Tokat
Ordu
Çanakkale
Van
Yalova
İstanbul
Tekirdağ
Zonguldak
Ankara
Sivas
Edirne
Bilecik
Denizli
Şanlıurfa
Manisa
Niğde
Amasya
Bitlis
Nevşehir
Şırnak
Rize
Afyonkarahisar
Sakarya
Gaziantep
Bursa
Diyarbakır
Malatya
Kahramanmaraş
Kocaeli
Karaman
Aksaray
Uşak
Konya
Kırıkkale
Hatay
İzmir
Bolu
Aydın
Osmaniye
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Evde bakım maaşının hesaplarınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.