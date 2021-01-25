Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç kişiler için bakım maaşı ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. 25 Ocak Pazartesi günü itibariyle evde bakım maaşı 41 ilde hesaplara yatırıldı. İşte, evde bakım parası yatan iller:

Tokat,

Bilecik,

Uşak,

Mersin,

Konya,

Van,

Manisa,

İstanbul,

Ankara,

Şanlıurfa,

Aksaray,

Şırnak,

Sakarya,

Zonguldak,

Samsun,

Karabük,

Ordu,

Diyarbakır,

Bolu,

Aydın,

Kırklareli,

Antalya,

Isparta,

Hatay,

Afyonkarahisar,

Kocaeli,

İzmir,

Bursa,

Adana,

Edirne,

Kars,

Muğla,

Düzce,

Erzincan,

Niğde,

Kayseri,

Balıkesir,

Erzurum,

Osmaniye,

Çanakkale,

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