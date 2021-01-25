  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak

Hangi illerde evde bakım maaşı yatı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşları illere göre bir programla hesaplara yatıyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı? Evde bakım parası yattı mı sorgula

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:22:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç kişiler için bakım maaşı ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. 25 Ocak Pazartesi günü itibariyle evde bakım maaşı 41 ilde hesaplara yatırıldı. İşte, evde bakım parası yatan iller:

Tokat,

Bilecik,

Uşak,

Mersin,

Konya,

Van,

Manisa,

İstanbul,

Ankara,

Şanlıurfa,

Aksaray,

Şırnak,

Sakarya,

Zonguldak,

Samsun,

Karabük,

Ordu,

Diyarbakır,

Bolu,

Aydın,

Kırklareli,

Antalya,

Isparta,

Hatay,

Afyonkarahisar,

Kocaeli,

İzmir,

Bursa,

Adana,

Edirne,

Kars,

Muğla,

Düzce,

Erzincan,

Niğde,

Kayseri,

Balıkesir,

Erzurum,

Osmaniye,

Çanakkale,

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin parasını CHP yandaşı Sözcü'ye akıtıyor
Spor

Ali Koç, Fenerbahçe'nin parasını CHP yandaşı Sözcü'ye akıtıyor

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün paralarıyla CHP yandaşı Sözcü gazetesini nasıl fonladıklar..
Hastanedeki rezil görüntü sonrası 5 kişi açığa alındı
Gündem

Hastanedeki rezil görüntü sonrası 5 kişi açığa alındı

Eskişehir'deki bir kamu hastanesinde bazı kişilerin acil serviste kumar oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım..
İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi
Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden kurulması için "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay