Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak
Hangi illerde evde bakım maaşı yatı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşları illere göre bir programla hesaplara yatıyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı? Evde bakım parası yattı mı sorgula
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç kişiler için bakım maaşı ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak
Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. 25 Ocak Pazartesi günü itibariyle evde bakım maaşı 41 ilde hesaplara yatırıldı. İşte, evde bakım parası yatan iller:
Tokat,
Bilecik,
Uşak,
Mersin,
Konya,
Van,
Manisa,
İstanbul,
Ankara,
Şanlıurfa,
Aksaray,
Şırnak,
Sakarya,
Zonguldak,
Samsun,
Karabük,
Ordu,
Diyarbakır,
Bolu,
Aydın,
Kırklareli,
Antalya,
Isparta,
Hatay,
Afyonkarahisar,
Kocaeli,
İzmir,
Bursa,
Adana,
Edirne,
Kars,
Muğla,
Düzce,
Erzincan,
Niğde,
Kayseri,
Balıkesir,
Erzurum,
Osmaniye,
Çanakkale,