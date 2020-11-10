Evde bakım parası sorgula | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma ihtiyaç duyan bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. Maaşlar illere göre bir sıralamayla hesaplara geçiyor. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Kasım

Pek çok kişi evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor. Maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası’ndan maaşınızı alıyorsanız; sorgulama işlemini sms ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

E DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA EKRANI