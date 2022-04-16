Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Evde bakım maaşı yattı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Evde bakım maaşı nisan ödemeleri yattı mı? Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı her alır 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple 15 Nisan Cuma günü bazı illerde evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı. Evde bakım maaşı alanlar ise ‘Evde bakım parası yattı mı sorgulama’ konusunu araştırıyor.

Ordu

Tokat

Antalya

Bolu

Afyonkarahisar

Çanakkale

Aksaray

Diyarbakır

Manisa

Bursa

Kırıkkale

Niğde

İstanbul

Uşak

Bilecik

Konya

Osmaniye

Hatay

Gaziantep

Ankara

Malatya

Kocaeli

İzmir

Kayseri

Karabük

Samsun

Adana

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşlarının hesaplarına yatıp yatmadığını merak edenler 'Evde bakım maaşı nereden sorgulanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.