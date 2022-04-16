Evde bakım maaşı nisan ödemeleri yattı mı? Evde bakım parası yatan iller
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar nisan ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İstanbul Ankara İzmir evde bakım maaşı yatırıldı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı yatar iller:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Evde bakım maaşı yattı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Evde bakım maaşı nisan ödemeleri yattı mı? Evde bakım parası yatan iller
Evde bakım maaşı her alır 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple 15 Nisan Cuma günü bazı illerde evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı. Evde bakım maaşı alanlar ise ‘Evde bakım parası yattı mı sorgulama’ konusunu araştırıyor.
Ordu
Tokat
Antalya
Bolu
Afyonkarahisar
Çanakkale
Aksaray
Diyarbakır
Manisa
Bursa
Kırıkkale
Niğde
İstanbul
Uşak
Bilecik
Konya
Osmaniye
Hatay
Gaziantep
Ankara
Malatya
Kocaeli
İzmir
Kayseri
Karabük
Samsun
Adana
Evde bakım maaşı ne zaman yatar?
Evde bakım maaşlarının hesaplarına yatıp yatmadığını merak edenler 'Evde bakım maaşı nereden sorgulanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.