  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021 | Evde bakım maaşı yatan iller
Ekonomi

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021 | Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı kaç lira oldu? | Asgari ücret zammı ardından da memur ve emekli maaşı zam oranları belli oldu. Engelli evde bakım maaşı alanlar maaşlarına ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar? | Evdeki bakım maaşı yatan illerin listesi | Evde bakım maaşı ocak zammı | Evde bakım maaşına kaç lira zam yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:01:00 -
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021 | Evde bakım maaşı yatan iller

Bakıma muhtaç kişiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım parası ödemesi yapıyor. Söz konusu maaşa her sene ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 2021 yılı için asgari ücrete yüzde 21.56, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7.36 ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 8.36 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca evde bakım parası alanlar ocak ayı itibariyle maaşlarına ne kadar zam yapıldığını merak ediyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021 | Evde bakım maaşı yatan iller

Bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1.544 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı zammı ile evde bakım parası 1.667 TL oldu.

Evde bakım parası her ay illere göre belirlenene bir sıralamayla hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor. Söz konusu maaşın yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca maaş aldığınız bankanın internet ya da mobil bankacılığını kullanarak hesabınıza eft gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise paranını yatıp yatmadığını SMS ile öğrenebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp 4747'e göndermeniz gerekiyor. Operatörünüz söz konusu SMS için bir adet kısa mesaj bedeli alacaktır.

E DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULA

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Gündem

Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan
Eğitim

Erdoğan "Topyekûn değişmeli" demişti... "Derhal harekete geçilmeli" çağrısında bulunup çözümleri sıraladı

"İlk kez en yetkili ağızdan dile getirilen ve bir anlamda öz eleştiri mahiyetinde olan bu gerçekler hakkında ilim irfan sahibi kişilerin o..
Sosyal medyada patlayan video! Kadir Mısıroğlu ABD için tarih vermişti
Gündem

Sosyal medyada patlayan video! Kadir Mısıroğlu ABD için tarih vermişti

ABD'de Donald Trump taraftarlarının kongre binasını basmasıyla patlak veren ve seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 'Bu bir kalkışmadır' açıklamasın..
Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!
Dünya

Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay