Bakıma muhtaç kişiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım parası ödemesi yapıyor. Söz konusu maaşa her sene ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 2021 yılı için asgari ücrete yüzde 21.56, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7.36 ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 8.36 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca evde bakım parası alanlar ocak ayı itibariyle maaşlarına ne kadar zam yapıldığını merak ediyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021 | Evde bakım maaşı yatan iller

Bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1.544 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı zammı ile evde bakım parası 1.667 TL oldu.

Evde bakım parası her ay illere göre belirlenene bir sıralamayla hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor. Söz konusu maaşın yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca maaş aldığınız bankanın internet ya da mobil bankacılığını kullanarak hesabınıza eft gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise paranını yatıp yatmadığını SMS ile öğrenebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp 4747'e göndermeniz gerekiyor. Operatörünüz söz konusu SMS için bir adet kısa mesaj bedeli alacaktır.

E DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULA