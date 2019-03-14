Evde bakım maaşı alana sigorta yatırılmıyor

Soru: Engelli kardeşime baktığım için devletten evde bakım parası alıyorum. Bizim sigortamızı devlet yatıracak deniyordu bu başladı mı? Zehra U.

Cevap: Başkasının bakımına muhtaç nitelikteki engellinin bakımını üstelenen kişilerin hane içindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin net tutarının üçte ikisinden az ise yani 2019 yılı için 1.829 TL’nin altında gelirleri varsa 1.300 TL evde bakım parası ödenir. Evde bakım maaşı dışında ne engellinin ne de bakımı üstlenen kişinin sigorta primi yatırılmaz. Sadece bakımı yapılan engelli, genel sağlık sigortası primi ödemekten muaf olup genel sağlık primini Devlet öder. Ancak bakımı üstelenen, primini kendisi ödemek koşuluyla isteğe bağlı sigortalı olabilir.