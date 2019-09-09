Evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım aylıklarına ilişkin maaş sorgulaması yapılmaya devam ediyor. Evde bakım parası 20 Nisan'a kadar tüm illerde hesaplara yatması bekleniyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte gündemde aranan konuların başında evde bakım maaşları oldu. Evde bakım maaşı devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen maaştır. Maaş takibinin nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. evde bakım maaşı, evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası, evde bakım maaşı 2019, evde bakım maaşı sorgulama, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, eylül ayı evde bakım parası yattı mı? İşte 9 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Detaylar haberimizde.

Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanması öngörülüyor. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama - e-Devlet kapısı. Aile BakanlığıSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü evde bakım parası yatırılan iller güncellenerek içeriğimize eklendi. Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Son düzenlemelere göre 2019 sonuna kadar kişi sayısı başına aylık gelir sınırı 1219.35 TL olarak belirlenmiştir. Evde bakım aylıkları ise 1305.97 TL tutarına yükselmiştir. Son düzenlemeye göre bireyler Ocak ayından Temmuz ayına kadar alacakları aylık evde bakım maaşlarını 1383 TL olarak alacaklar. Yılın ilk 6 aylık süreci tamamlandıktan sonra evde bakım maaşlarına zam yapılabileceği konuşuluyor. Bakıma muhtaş engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı 2 bin 611 TL’den 2 bin 767 TL’ye çıktı.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasında 81 ile sırasıyla yatırılıyor.

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü hesaplara yatırılıyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı SMS ile sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım parasını kimler alır?

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar yukarıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler.

Engelli Sağlık Kurulu raporu

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Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

Boşanma halinde boşanma kararı

Evde bakım maaşı hangi durumlarda bağlanır?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.