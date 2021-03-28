Türkiye’de yaklaşık 15 milyon doz aşı yapıldı. Aşılama çalışmaları aynı hızla sürüyor. Evde aşı uygulamasından yararlanmak isteyenler nereden nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, evde aşı randevusu nereden alınır?

Evde aşı olabilir miyim? Evde korona aşı randevusu

Aşılama çalışmalarında yeni bir yaş grubuna geçildi. 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da randevu alabiliyor.

Aşı randevusu MHRS web sitesinden, uygulamasından alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de randevu alabilirsiniz. Aşı randevusu almak için sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. MHRS şifreniz yok ise e devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda ‘Randevu al’ kısmına tıkladığınızda karşınızda; aile hekimliğinden, hastaneden ve evde aşı seçenekleri açılıyor. Evde aşı seçeneğine tıkladığınızda aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ