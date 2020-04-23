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Aktüel

Evde 23 Nisan heyecanı

Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor.

2020-04-23 10:00:00 -
Evde 23 Nisan heyecanı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor.

Aileler kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.

 

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