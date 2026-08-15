Müslüman ülke beşik gibi sallanıyor! 7,7’lik deprem sonrası 6,2 ve 5,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 6,2 ve 5,6'lık artçı sarsıntılar kaydedildi.
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Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 6,2 ve 5,6'lık artçı sarsıntılar kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.
Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ana depremin ardından bölgede 6,2 ve 5,6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
Deprem, Doğu Nusa Tenggara ve Güney Sulawesi’nin çeşitli bölgelerinde güçlü şekilde hissedilirken kıyı kesimlerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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