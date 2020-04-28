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Korona Virüs

Evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir ailenin evcil köpeğinde koronavirüs tespit edildi.

2020-04-28 16:22:00 -
Evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi'nde bir çalışmaya katılan ailenin evcil köpeğinde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Geçen ay Hong Kong sağlık yetkilileri bir Kovid-19 hastasının köpeğinde yeni tip koronavirüse rastladıklarını duyurmuştu.

"Nasıl maruz kaldığını tespit etmeye çalışıyoruz"

CBS News'a konuşan MESSI Direktörü Dr. Chris Woods, "Bildiğimiz kadarıyla ilk kez bir köpekte bu virüs tespit edildi. Şu anda durumla ilgili çok bilgimiz yok, köpeğin hastalığa nasıl maruz kaldığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Köpeğin sahipleri de koronavirüs hastası

Pug cins köpekle aynı evde yaşayan bir başka köpek ve kediye de test yapıldığı, ancak onların testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Köpeğin sahiplerinin de Kovid-19 hastası olduğu bildirildi.

Hafif semptomlar gösteriyor

WRAL-TV'ye konuşan aile doktoru, Winston isimli köpeğin hafif semptomlar gösterdiğini belirtti. Geçen ay Hong Kong sağlık yetkilileri bir Kovid-19 hastasının köpeğinde yeni tip koronavirüs'e rastladıklarını duyurmuştu.

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