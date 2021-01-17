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Aktüel Evcil hayvan beslemenin faydaları nelerdir?
Aktüel

Evcil hayvan beslemenin faydaları nelerdir?

Evimize renk kattığını düşündüğümüz kedi, kuş, balık gibi evcil hayvan beslemenin insan psikolojisine olumlu yönden etkileri bulunuyor. İşte evcil hayvan beslemenin faydaları…

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:34:00 -
Evcil hayvan beslemenin faydaları nelerdir?

Evcil hayvan beslemek, bireye sorumluluk duygusu kazandırır. Çünkü evcil hayvan beslemek, ona sabah – akşam mama vermeyi, rutin bir şekilde yıkamayı ve dışarıda gezdirmeyi gerektirir.

Kedi veya tavşanla oynamak, kuşunuzun ötüşünü dinlemek, akvaryumdaki renkli balıklarınızı izlemek mutluluk hormonlarını artırır ve size keyif verir.

Evcil hayvanlarınızla bedensel iletişim ile arkadaşlık kurabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Onlarla vakit geçirmek duyarlılık bakımından da önemlidir. Yapılan araştırmalara göre evcil hayvanlar, insanın daha ince ve duyarlı olmasına olumlu yönde etki etmiştir.

Onlarla eğlenmek, onları dışarı gezintisine çıkarmak sizin de egzersiz yapmış olduğunuz anlamına gelir ki günlük rutin egzersizler sağlık bakımından oldukça önemlidir.

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