Ev ziyareti yapıp fotoğraf paylaşan 5 kişiye 16 bin lira ceza

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Derbent köyünde ev ziyaretlerinin yasaklandığı hatırlatılarak, "Derbent köyünde sosyal medya paylaşımlarından, ev gezmesi yaparak maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 5 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 15 bin 750 lira para cezası kesilmiştir" denildi. Açıklamada, vatandaşların da kural ihlallerini 112 telefon hattı ya da HES uygulamasından ihbar edebileceği duyuruldu.