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Kadın - Aile Ev yoğurdunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır
Kadın - Aile

Ev yoğurdunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır

Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:04:00 - 2021-12-13 16:07:07
Ev yoğurdunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmekte, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci arttırmaktadır. Yoğurt, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, yoğurdun sadece kalsiyum kaynağı olmasıyla değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile de sofraların baş tacı olmayı hak ettiğini belirterek “Özellikle günlük süt ile evde mayalanan yoğurdun probiyotik içeriği artıyor ve bağırsaklar için daha da faydalı bir hal alıyor” diyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en azından günde 6 yemek kaşığı ev yoğurdu tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, ev yoğurdunun 9 faydasını anlattı, yoğurt yapımı tarifi verdi.

Ev yoğurdu nasıl yapılır?

Sütü tencerede kaynatın. Kaynarken hafif hafif karıştırıp, içindeki suyun buharlaşmasını sağlayın. Ocaktan aldıktan sonra mayalayacağınız yerde, ısısını koruyacak şekilde, etrafını kalın örtülerle sarın ve soğumaya bırakın. Ara ara serçe parmağınızla ısısını kontrol edin. Süt sıcaklığı mayalanmaya uygun olduğunda, parmağınızda sıcağa biraz yakın şekilde ılıklık hissedersiniz. Ardından tahta kaşıkla, 1 litre süt için 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ılık sütten alacağınız biraz sütle iyice ezin ve püre kıvamına getirin. Sonra sütün içinde iyice dağılana kadar karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve tencereyi yine kalın örtü ile sıkı sıkı sardıktan sonra kalorifer yakınında 4-6 saat bekleterek mayalanmasını sağlayın.

Ev yoğurdunun faydaları nelerdir? 

  • Bağırsak sağlığını koruyor.
  • Yağ yakımına destek oluyor.
  • Tansiyonu düzenliyor.
  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
  • Diş ve kemik sağlığını destekliyor.
  • Kolesterolü düzenliyor.
  • Cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor.
  • Kas gelişimini destekliyor.

Kısa bilgiler

Ev yoğurdu neden çabuk ekşir?

'Yoğurt neden ekşir?' Bu sorunun ilk cevabı kullandığınız sütün tazeliğinde ve mayanızın ekşimiş olup olmayışında saklı. Kullandığınız süt çok taze değilse, ayrıca mayanız yeterince taze değilse ve ekşimeye yüz tutmuşsa yoğurdunuz çok çabuk ekşir. Hatta mayanız çok ekşimiş ise yoğurdunuz ekşi bir şekilde mayalanır.

 

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