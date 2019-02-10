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Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?

Evde yoğurt nasıl yapılır? Evde yapılan yoğurt neden sulu olur? Evde doğal yoğurt nasıl yapılır?

10 Şubat 2019 Pazar 21:36
Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?

Yoğurt mayalamakta kullanacağınız süt hazır yani pastörize edilmiş ise yoğurt tutmaz.

Maya için kullanacağınız yoğurt hazır yoğurt ise yoğurt sulu olur. Yoğurt yaparken, kesinlikle köy yoğurdu kullanmaya dikkat etmeli, eğer bulamıyorsanız süzme yoğurt kullanmalısınız.

Sütü kaynattıktan sonra mayalamak için ılımasını bekleyin. Ancak sütü çok fazla soğutursanız yapmış olduğunuz yoğurt yine tutmaz.

Sütü mayaladığınız tencerenin ağzının hava almayacak şekilde iyice kapatılması ardından da tencerenin sarılması gerekir. Yoğurt yaptığınız kabı sıkı bir şekil de sarmazsanız yoğurdunuz sulu olur.

Hasta ve antibiyotik kullandırılan bir inekten sağılan süt ile yoğurt mayalamayın.

Gebe inekten sağılan sütle yoğurt mayalamayın tutmaz.

EVDE DOĞAL YOĞURT NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1 litre inek sütü,

1 yemek kaşığı organik ya da süzme yoğurt,

1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz.

HAZIRLANIŞI:

Doğal inek sütü kaynatılır ve kaynadıktan sonra ılımaya bırakılır. Çok az ılınması yeterli sütü aşırı soğutmayalım. Ardından bir yemek kaşığı yoğurt her hangi orta boy bir kaseye alınarak şeker ve tuz ilave edilir. Güzelce karıştırılır ve ardından ılık sütten bir miktar yoğurt şeker- tuz karışımına eklenerek güzelce karıştırılır. Karışıp sıvılaşan kıvam süte geri eklenir ve süt ile de iyice karıştırılır.

Ardından tencerenin üzeri kapatılır ve tencerenin her yeri bir bez ile iyice sarılır. Sarılan tencere 3-4 saat kadar bekletilir. Ardından açılıp yoğurdun olup olmadığına bakılır. Herhangi bir problem yok ise tencere buzdolabına kaldırılır. İki gün dinlendirildikten sonra ertesi gün ev yapımı doğal ve sağlıklı yoğurdunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

Tüm uğraşlarınıza rağmen yoğurdunuz yine de tutmadıysa birde bunu deneyin

Geniş bir kaba sıcak su koyup içerisine mayalanmamış sütün bulunduğu tencereyi koyalım. Bir kaç saat beklettikten sonra buzdolabın da 4-5 saat dinlendirelim ve yoğurdumuz hazır.

Bu şekilde de yoğurdunuz istediğiniz gibi mayalanmamış ise yine de sütü israf etmeyin, çökelek yapın. Mayalanmamış yoğurt tenceresini ocağa koyun ve tahta kaşıkla karıştırın. Bir süre daha bu şekilde kaynatın. Sonra temiz bir tülbent ile süzün.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:36
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