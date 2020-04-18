Ev yoğurdu neden ekşir?

Yoğurt yapan bakteriler (yoğurt kültürü), iki çeşitten oluşur. Bu yoğurt kültürleri sütü yoğurda çevirmekte, yoğurt içerisinde sürekli yaşamakta ve çalışmaktadır yani fermantasyon dediğimiz olay devam etmektedir. Yoğurttaki ekşiliği özellikle L.bulgaricus adı verilen yoğurt kültürü gerçekleştirmektedir. Yörsan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilüfer Hakarayan’ın verdiği bilgiye göre, yoğurt kültüründe (mayasında) bu bakteri fazla bir şekilde bulunursa ve yoğurdun mayalanma sürecinde (inkübasyon) sıcakta ve soğukta bekleme süreleri iyi ayarlanamazsa yoğurt ekşir. Modern ve hijyenik bir süt işletmesinde yapılan yoğurtlara kontrolü ve belli ölçülerde yoğurt kültürü katılarak yoğurt mayalanmaktadır. Evde yapılan yoğurtlarda ise mayalama için kullanılan yoğurdun içerdiği bakteri oranları değiştiğinden ekşime çabuk gerçekleşmektedir. Ayrıca yoğurt kıvamı yoğurdun ekşimesi üzerine etkilidir.

Mikroorganizmalar gelişmek için suya ihtiyaç duyarlar. Sulu bir yoğurtta ekşime yapan mikroorganizmalar hızlı bir şekilde gelişir. Modern bir süt işletmesinde yapılan yoğurtlarda kuru madde (sütün içerisindeki suyun uçurularak süt içindeki su oranının azaltılması ve süt proteininin,süt yağının,mineral maddelerin kalsiyum,magnezyum gibi artırılması) oranı yüksek olduğundan ve yoğurtlar daha kıvamlı olduğundan mikroorganizmalar çok çalışamayacağı için ekşime çok geç olur. Yörsan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilüfer Hakarayan “Evde yapılan yoğurtlarda yaklaşık 1 litre sütten 1 kg yoğurt yapılırken modern süt işletmelerinde 1,5-2 litre sütten 1 kg yoğurt yapılmaktadır.Modern süt işletmelerinde yapılan ürünlerde soğuk zincir uygulandığından yoğurtta ekşime çok daha geç olmaktadır.” dedi.

Yoğurt mayalamanın en önemli aşamaları nelerdir?

1- Süt Seçimi

Yoğurdu üç tip sütten yapabilirsiniz. İlki çiğ süt diye adlandırılan pastörizasyondan geçmemiş günlük süt, bir diğeri de şişelerde günlük süt diye satılan sınırlı pastörizasyondan geçmiş ve ekşimemesi için katkı maddeleri içermeyen süt. Sonuncusu da bildiğimiz kutu/UHT sütler. Yukarıda bahsettiğim işlem günlük süt için 15-20, çiğ süt için 30-35 dakika sürer.

2- Sütü Kaynatmak

Süt kaynatma işine girmeden önce kullanacağınız tencerenizi su ile etraflıca çalkalayın. Böylece kaynadıktan sonra sütlü tencereyi temizlemeniz daha kolay olacak. Emaye tencere veya toprak çömlekleri yoğurt yapımında kullanmanız için tavsiye ederim.

Bir kilo sütü önce yüksek ateşte kabarmaya başlayana kadar kaynatın. Sonra orta ateşe alıp köpürmesi iyice sönene kadar tahta kaşıkla karıştırın. Süt sakinleyecek ve koyulaşacak. Bu şekilde 8-10 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın. Bu kaynama süresi sizin karar vereceğiniz bir süre. Kimileri fazla kaynayınca faydasının azaldığını düşünüyor, kimisi de su gibi yoğurt yemek istemediğinden daha da uzun kaynatmayı tercih ediyor. Karar sizin.

3- Sütü mayalanacak kaba almak

Sütü isterseniz aynı tencerede ılıtabilirsiniz isterseniz de toprak bir güveç kaba, yoksa cam veya çelik bir tencereye koyun. Ama başka kaba koyacaksanız mayalayacağınız kaba önceden koyun ki mayalanacak ısıya geldiğinde kap onu soğutmasın ve her yeri eşit mayalanabilsin.

4- Maya çalmak

Sütün mayalanma ısısını parmak testi ile anlayabilirsiniz. Serçe parmağınızı soktuğunuzda sıcak gelmeli ama kaynar olup yakmamalı. Vücut ısısından 3-4 derece fazla bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Mayalayacağınız kapları rüzgardan, soğuk havadan uzak bir yerde, mutfağın köşesinde, alttan ve üstten de yün veya polar bir battaniye ile iyice sararak, üşümeyecek hale getirin. Sütü daha evvelden ayırdığınız iyi bir yoğurtla mayalayabilirsiniz. Damızlık denen bu maya ne kadar güzel ise yoğurtta o kadar iyi olur. Damızlık ekşimişse yeni yapılan yoğurtta ekşi olur. Bir de süzme süzme yoğurt iyi bir damızlık olmuyor. Damızlık yoğurdu bir kapta çırpın. İçine yarım çay bardağı kadar ılık sütten yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra bunu süte ekleyip çırpın.. Mayayı ekleyip, kapların üzerilerini bir kapak ile kapatmadan sarın. Eğer üzerini kapatırsanız terleme yapacaktır. Yoğurdunuzun üzeri sulu olur.

5-Mayalanmasını bekleme

Sütü iyice sarıp sarmalayıp dört saat bekletin. Arada açmayın ki ısısı düşmesin. 4 saat sonra açıp buzdolabına yerleştirin. Burada da 1 gün beklettikten sonra kaşık sokmakta fayda var. Çok alengirli gibi gözükse de aslında çok basit bir süreç, bir kere yaptıktan sonra gözü kapalı yapabileceksiniz.

Biraz daha kıvamlı bir yoğurt olmasını istiyorsanız tencerenizi bir tepsiye alın ve ince bir tülbent gibi bezi hafifçe yoğurdun üzerine değecek şekilde örtün. Böylece bez fazla suyunu emecek ve biraz daha koyu, kıvamlı bir yoğurdunuz olacak.