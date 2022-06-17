Ev yapımı tarhana nasıl yapılır? Ekşimeyen tarhana nasıl yapılır nefis ve kolay tarif

Ev Yapımı Tarhana Tarifi İçin Malzemeler

2 kilo domates

2 kilo kırmızı biber

2 demet maydanoz ve nane

1 kilo süzme yoğurt

5 kilo un

6 tane soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Daha çabuk mayalanmasını isterseniz 1 paket kuru maya yada yas maya kullanabilirsiniz.

Ev Yapımı Tarhana Tarifi Nasıl Yapılır?

Domates kırmızı biber maydanoz nane soğan sarımsak küçük doğrayın. Mutfak robotundan geçirin işimiz daha kolay oluyor. Baya geniş leğene alın. Tarhana hamurunu yoğuracağımız için geniş olsun robottan geçirdiğimiz malzemeleri yoğuracağımız kaba alalım. Un tuz ve yoğurdumuzu da katalım. Güzelce yoğuralım. Kapta 1 hafta bekletelim her gün kontrol edelim taşabilir. Cıvıksa her gün un koyalım. Bir hafta sonrası masaya bez serelim. Kaşık yardımıyla hamuru serelim. Serin bir yer olsun ve kurutalım. Kurudukça elimizle uflayalım. Biraz küçük hale getirdikten sonra robotton geçirelim. Tarhanamızı cam kaplarda saklayalım. Afiyet olsun.