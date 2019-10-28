Ev yapımı sokak simidi nasıl yapılır? Sokak simidi tarifi

Çaya, peynire eşlik eden son derece lezzetli olan simit birçokları için vazgeçilmezdir. 1 adet simit 275 kaloridir. Bu nedenle ölçülü tüketmekte yarar var. Çıtır çıtır sıcacık sokak simidini evinizde kendinizde yapabilirsiniz. İşte, sokak simidi tarifi…

Sokak simidi tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

3,5-4 su bardağı un

Üzeri için:

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı pekmez

1 kase susam

Derin bir kabın içerisinde ılık su, ılık süt ve mayayı alıp karıştırın.

Ardından şeker, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırın.

Son olarak azar azar unu ekleyin.

Kullanılan malzemeye göre 3,5 ya da 4 su bardağı un yeterli olacaktır.

Hamur kulak memesi kıvamını alınca üzerine nemli bir bez örtüp yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.

Bu arada susamı tavada hafifçe kavurun.

Su ve pekmezi bir kasede karıştırın.

Hamurdan bezeler koparıp halkalar yapın.

Halkaları önce pekmezli suya ardından susama bulayıp tepsiye dizin.

180 derecelik fırında simitler kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.