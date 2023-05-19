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Kadın - Aile Ev yapımı şeftali meyve suyu (Şeftali konsantresi): Önce bu tarifle başlayın, böyle hızla yapılıyor! Test edildi
Kadın - Aile

Ev yapımı şeftali meyve suyu (Şeftali konsantresi): Önce bu tarifle başlayın, böyle hızla yapılıyor! Test edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 22:39:00 - 2023-05-19 22:44:24
Ev yapımı şeftali meyve suyu (Şeftali konsantresi): Önce bu tarifle başlayın, böyle hızla yapılıyor! Test edildi

Evde hazırlayabileceğiniz konsantre meyve suları. Yazlık, kışlık karışık konsantre meyve suyu tarifi nasıl yapılır? Peş peşe açıklamalarla tarifi veriyoruz... Önce yaptığınız tarifleri unutun, fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...

Meyveler iyi bir vitamin ve mineral kaynağı ve genellikle doğal olarak düşük yağ ve kalori içeriğine sahip oldukları için sağlıklı bir beslenmede önemlidir. İşte size tarif...

Malzeme

3 kg şeftali

2,5 lt su

400 gr şeker
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YAPILIŞI

Şeftaliler, yıkanır kabukları ve çekirdekleri çıkarılır. Derin bir tencereye rastgele doğranır. Üzerine su eklenerek , şeftaliler yumuşayana kadar kaynatılır. Yumuşayan şeftaliler blenderdan geçirilerek püre haline getirilir. Üzerine şeker eklenerek 10 dk daha kaynatılır ve önceden kaynatılarak strelize edilmiş kavanozlara pay edilir. Kavanozların ağzı sıkıca kapatılarak ters çevrilir ve böylece soğutulur. Soğuyan kavanozlar serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilir.

Kullanılmak istendiğinde meyve suyuna bir miktar su ve buz konularak servis yapılır.

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