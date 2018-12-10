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Ev yapımı salep nasıl yapılır?

Hem yapımı kolay hem de soğuk kış günlerine lezzet katacak olan salep aynı zamanda öksürük ve bronşite iyi geliyor! Peki ev yapımı salep nasıl yapılır? İşte ev yapımı salep tarifi…

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
Ev yapımı salep nasıl yapılır?

SALEP İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı toz salep
1 çay bardağı toz şeker
Tarçın (üstüne)

SALEP NASIL YAPILIR?

Malzemelerimizden 5 su bardağı sütü, 1 yemek kaşığı toz salebi ve toz şekeri bir tencereye koyun. Ocağın altına orta ateşte açın ve bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak sütü kaynatın. Süt kıvam aldığında ve salep kokusu çıktığında salebi ocaktan alıp bardaklara paylaştırın. Bardakların üzerine toz tarçın serperek servis edebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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