Ev yapımı salep nasıl yapılır?

SALEP İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı toz salep

1 çay bardağı toz şeker

Tarçın (üstüne)

SALEP NASIL YAPILIR?

Malzemelerimizden 5 su bardağı sütü, 1 yemek kaşığı toz salebi ve toz şekeri bir tencereye koyun. Ocağın altına orta ateşte açın ve bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak sütü kaynatın. Süt kıvam aldığında ve salep kokusu çıktığında salebi ocaktan alıp bardaklara paylaştırın. Bardakların üzerine toz tarçın serperek servis edebilirsiniz.