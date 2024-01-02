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Kadın - Aile Ev yapımı organik sirke yapımı: Malzemeler için listede olanlar, şartları! Bize dost mikroplara düşman! Şimdi yapın
Kadın - Aile

Ev yapımı organik sirke yapımı: Malzemeler için listede olanlar, şartları! Bize dost mikroplara düşman! Şimdi yapın

Yeniakit Publisher
2024-01-02 14:11:00 - 2024-01-02 14:12:13
Ev yapımı organik sirke yapımı: Malzemeler için listede olanlar, şartları! Bize dost mikroplara düşman! Şimdi yapın

Sirke, yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan su, asetik asit ve doğal aromalar içeren, kokulu, ekşi meyve suyudur. Vereceğimiz bu tarif ise tamamen organik

Ev Yapımı Organik Sirke Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Elma (Organik olması tercihimiz)
2 yemek kaşığı buğday
2 yemek kaşığı nohut
4 yemek kaşığı şeker
1 tutam tuz
Yarım çay bardağı elma sirkesi (Ben doğal daha önce yaptığımdan kullandım)
Kaynamış veya hazır içme suyu

Ev Yapımı Organik Sirke Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeler karıştırılıp üzerine bir bez örtülür ve karanlık biyerde muhafaza edilir bikaç günde bir tahta kaşıkla karıştırılır. Muhtemelen bulunduğu ortama göre 2 ayda sirkemiz hazır olur.
Not: Ben elmayı tüm kullanmak yerine kuruttuğum elmaların kabuklarını ve içinin çekirdekli kısmını kullandım. Takriben 2-3 kilo kadar elmanın atıklarıydı. ayrıca kavanozumda 5 litrelik.
Hepimize kolay gelsin
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