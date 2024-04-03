Ev yapımı öksürük şurubu: Alınmasının ardından öksürüğü şıp diye kesiyor! 1 kaşık içmek bile yetiyor
Evinizde tamamen doğal ve organik malzemelerle rahatlama sağlayan bitkisel bir öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz.. İlaç kullanmak istemeyenler için çok etkili bir karışım var. Birkaç gece kullanım ardından etkisini gösteriyor. İşte, evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal antibiyotik tarifi....
Mevsimsel geçişlerle birlikte birçok insan gribal enfeksiyon ve öksürük gibi rahatsızlıklarla mücadele ediyor. Bu bitmek bilmeyen rahatsızlıklar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, doğal malzemelerle hazırlanan karaturp karışımı, içeriğindeki filtre edilen zencefil, tarçın ve bal ile geçmeyen öksürüğe bile şifa oluyor.. İşte öksürüğe karşı babaanne tarifi.
MALZEMELER
1 adet kuru soğan
1 adet limon
1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su
5 yemek kaşığı süzme bal
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1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tarçın
2 çay kaşığı zencefil
HAZIRLANIŞI
Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp,bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.
Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın.Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın. Öksürük şurubunuz hazır.
KULLANIM
Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz. Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.