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Kadın - Aile Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Gerçek çikolata
Kadın - Aile

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Gerçek çikolata

Evde kahvaltılık çikolata yapmaya ne dersiniz...

Yeniakit Publisher
2022-07-01 10:44:00 - 2022-07-01 10:46:54
Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Gerçek çikolata

Malzemeler

- 1/2 fincan organik kakao tozu
- 1/2 su bardağı saf Hindistan cevizi yağı
- 4 veya 6 çorba kaşığı bal

Gerçek Çikolata Nasıl Yapılır?

Malzemeleri bir kapta karıştırın. Tatlı isteğinize göre balı istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Karışımı iyice kıvam aldıktan sonra plastik kaplara koyun. Derin dondurucuda yaklaşık 1 saat boyunca bekletin. Daha sonra hazırlamış olduğunuz çikolatayı tüketmeye başlamadan birkaç dakika önce derin dondurucudan çıkartabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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