Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi: Gerçek çikolata
Evde kahvaltılık çikolata yapmaya ne dersiniz...
Malzemeler
- 1/2 fincan organik kakao tozu
- 1/2 su bardağı saf Hindistan cevizi yağı
- 4 veya 6 çorba kaşığı bal
Gerçek Çikolata Nasıl Yapılır?
Malzemeleri bir kapta karıştırın. Tatlı isteğinize göre balı istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Karışımı iyice kıvam aldıktan sonra plastik kaplara koyun. Derin dondurucuda yaklaşık 1 saat boyunca bekletin. Daha sonra hazırlamış olduğunuz çikolatayı tüketmeye başlamadan birkaç dakika önce derin dondurucudan çıkartabilirsiniz.
Afiyet olsun.