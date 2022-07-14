Ev yapımı göz kremi: Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için doğal ve kesin çözümler

Kırışmanın sebebi sadece bu değil tabii. Her güldüğümüzde ya da kızdığımızda da göz kenarlarındaki deriyi yıpratacak mimikler yaparız. Bu durum da derinin gerginliğinin daha çabuk kaybolmasına ve uzmanların "kaz ayakları" dediği yapının oluşmasına neden olur.

İşte bu sebeplerle göz çevresinin bakımı çok daha dikkatli ve özenli yapılmalı. Zaten kozmetik ürünleri satan birçok mağazada da göz çevresi için ekstra kremler satıldığını biliyorsunuzdur.

Bugün vereceğimiz tarifi düzenli olarak uyguladığınızda göz çevresindeki deri beslenecek, gerekli vitamini alacak ve daha geç kırışacaktır. Ayrıca çok derin olmayan çizgileri de düzenli kullanıldığında bu kremle yok etmek mümkün.

Bu tarifteki göz kreminin faydaları şöyle:

Derinin dokusunu yeniler

Zengin antioksidan içeriğiyle yaşlanmaya sebep olan serbest radikalleri engeller

Göz çevresi şişliklerini azaltır

Koyu renk halkaları azaltır

Genişlemiş hücrelerin elastikiyetini kazandırır ve küçültür

Cildi nemlendirir ve besler

Kırışıklıkları azaltır, ince çizgileri zamanla yok eder

Erken yaşlanmayı önler

Güneşten zarar görmüş dokuyu onarır

Göz çevresi görünümünü sağlıklı bir hale getirir

Lekeleri azaltır

Malzemeler:

1 yemek kaşığı katı hindistan cevizi yağı (aktarlarda bulunabiliyor)

3 adet E vitamini kapsülü (eczanelerde bulunuyor)

Yapılışı:

Katı hindistan cevizi yağını ısıya dayanıklı cam, porselen ya da cilalı toprak bir kaba koyup (ev kremlerini hazırlarken metal kaşık, kap vs kullanmamanızı öneririm) benmari usulü eritmeniz gerekiyor.

Bunu yapabilmek için bir tencereye kaynar su koyup altını yakın. İçinde hindistan cevizi yağı bulunan kabı kaynar suyun içinde yerleştirip, yağın erimesini bekleyin. İçine su kaçmamasına dikkat edin. Ayrıca karıştırmak için tahta bir çubuk ya da kaşık kullanın.

Tüm yağ eridiğinde kabı suyun içinden çıkartıp, E vitamini kapsüllerinin içindeki sıvıyı delerek ya da bir makasla kenarından keserek katın.

İki malzemenin eşit dağılması için güzelce karıştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde sabah - akşam temizlenmiş göz kenarlarınıza küçük parmak masajlarıyla sürün