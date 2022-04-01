Ev yapımı erişte tarifi: Erişte hamuru tarifi nasıl yapılır? Makarna erişte

Ev yapımı erişte tarif

Yapımı için malzemeler

15 adet yumurta

5 su bardağı su

500 mililitre süt

5 kilogram un

2 yemek kaşığı tuz

Ev yapımı erişte tarifi nasıl yapılır?

Unu eleyip yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Bu havuza oda sıcaklığındaki yumurtaları kırıp sütü ekleyin. Kenarlardaki una tuzu serpin ve hamuru yoğurmaya başlayın. Bir yandan kenarlardaki unları ortaya toplayıp bir yandan azar azar ılık su ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Ele yapışmayan, sert kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru üzerine nemli bir bez örterek ılık bir yerde birkaç saat dinlendirin. Hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırıp un serptiğiniz düz bir yüzey üzerinde oklavayla dilediğiniz kalınlıkta açın. Çok kalın olmamalı ancak yufka inceliğinde de olmamalı. Yufkaları temiz örtüler üzerine serip birkaç saat kurutun. Kuruyan yufkaları üst üste dizip iki parmak genişliğinde şeritlere ayırın. Ardından bu şeritlerden yarım santimetre genişliğinde parçalar kesin. Bütün parçaların aynı boyutlarda olması eriştenizi pişirirken işinizi kolaylaştırır ve tüm makarnaların aynı seviyede pişmesini sağlar. Kestiğiniz yufkaları elinizle karıştırarak üzerinde birikmiş fazlalık unu alın. Erişteleri yeniden temiz örtülerin üzerine alıp 2-3 gün boyunca kurutun. Serin ve güneş almayan bir yerde bez torbalarda saklayın. Erişteniz hazır.

Makarna erişte tarifi için malzemeler

1/2 (yarım) paket makarna erişte

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1/2 (yarım) tavuk bulyon

Kaynamış su

Tuz

Makarna erişte tarifi nasıl yapılır?

Erişteleri yağda kavurun.Renkleri değişmeye başlayınca tuz ve bulyonu içine koyarak, üzerine erişteleri 2 parmak üzerine geçinceye kadar kaynamış suyu ekleyin ve kapağını kapatarak kısık ateşe koyun ve pişene kadar yapışmaması için ara ara karıştırın.

Afiyet olsun.

Erişte hamuru nasıl yapılır?

Unu bir karıştırma kabına eleyin ve ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları kırın ve hafifçe karıştırın. Ardından yavaş yavaş tuzu ve sütü ilave edip karıştırmaya devam edin. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra hafif unlanmış tezgahın üzerine alın ve ele yapışmayan sert bir hamur elde edinceye kadar iyice yoğurun.

Ev yapımı makarna hamuru nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabına semolina ununu ekleyin, havuz yapın ve içerisine tuz, zeytinyağı ve yumurtaları ilave edin. Tüm malzemeyi birbirine yedirerek yoğurun. İyice yoğurulan hamurun üzerini bir bezle kapatın ve 30 dakika dinlenmeye bırakın. 30 dakika sonunda hamuru bir tezgaha alın ve 2'ye kesin

4 kişilik erişte hamuru nasıl yapılır? Erişte (Ev yapımı) tarifi nasıl yapılır?

Süt, su, yumurta, tuzu karıştırıp unumuzu ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. 2 bezeye ayırıyoruz. Sonra ilk bezeyi merdane ile açmaya başlıyoruz. ... Açtığımız hamuru ikinci hamuru açarken biraz çekmesi için bekletiyoruz. İlk açtığımız hamuru ortadan ikiye bölüyoruz.

İftar ve sahur sofralarına erişte hazırlığı

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