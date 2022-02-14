Ev yapımı böcek ilacı tarifleri: Bitkileri zararlı böceklerden korumanın yolları

Herkesin evinde mutlaka en az bir iki saksı süs bitkisi bulunur. Ancak bu bitkilerin bakımları o kadar da kolay değildir. En büyük problemlerden biri de bitkilerimizde bulunan bit ve böceklerdir. Bitkileri her zaman canlı ve sağlıklı görmek isteriz ama bazı zararlı böcekler bitkilerin hastalanmasına ve ölmesine neden olabilir. Bitkilerinizi yaprak biti, kırmızı örümcekler ya da beyaz sinekler gibi zararlı böceklerden koruma yolları...

Bitkileri zararlı böceklerden doğal malzemelerle korumanın yolları

Zararlı böcekler bitkinizin toprağını ya da yapraklarını istila etmiş olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen hemen her evde bulunan yağ, sirke, biber, sarımsak gibi malzemelerle doğal karışımlar hazırlayarak bitkilerinizi eski sağlıklı günlerine döndürebilirsiniz.

Arapsabunu ve yağ karışımı

1 litre sıcak su içinde 2 yemek kaşığı arapsabununu eritin. Soğuyunca 1 çay kaşığı yemeklik sıvı yağ ekleyin. Karışımı çalkalayın. Bitkinin meyvelerine çok gelmeyecek biçimde yaprak biti olan yerlere fısfıslayın. Bu reçeteyi sadece yaprak bitleri için değil, kırmızı örümcekler, unlu bitler, beyazsinekler ve bazı kelebek larvalarından kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Gül gibi daha hassas süs bitkilerine uygularken yaklaşık 1 litre daha su ekleyerek karışımın seyreltilmesi iyi olacaktır.

Biberli su: Bir miktar suyla karıştırdığınız acı toz biberi bir şişeye aktarın ve bitkinizin üzerine püskürtün.

Sirkeli su: Sirkeyi (beyaz sirke veya elma sirkesi) bir miktar su ile seyreltin. Sonra bitkinizin yapraklarını silin. Bu karışım bitkinizi unlu bitlerden korur.

Tütünlü su: Bir litre kaynar suyun içine 3-4 kaşık tütün ekleyerek karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı soğuduktan sonra bir şişeye alın ve bitkinize püskürterek kullanın. Tütünlü su karışımı bitkinizin bitlerden korunmasını sağlar.

Sabunlu ve yağlı su: 2 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre kaynar suyun içinde eritin. Karışım soğuduğunda içine 1 çay kaşığı sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Bir şişeye aktardığınız karışımı bitkinizin yaprak biti bulunan yerlerine püskürtün. Karışımın bitkinin meyvesine gelmemesine dikkat edin. Sabunlu ve yağlı su karışımı bitkinizi sadece yaprak bitlerinden değil; unlu bitler, kırmızı örümcekler ve beyaz sineklerden de korur.

Aspirinli su: Birkaç adet aspirini bir miktar su ile karıştırın. Aspirinler eridikten sonra, hazırladığınız karışımı bitkinizin toprağına dökün. Aspirinli su bitkinizi böceklerden korumanın yanı sıra bitkiniz için oldukça besleyici bir takviye.

Yumurta kabuğu: Bir yumurtanın kabuğunu toz haline gelene kadar öğütün. Hazırladığınız yumurta kabuğu tozunu bitkinizin toprağının üzerine serin.

Biberli ve sabunlu su: Pul biber ve arap sabununu suya katarak karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine aktarın ve bitkinizin yapraklarına püskürtün. Bu yöntem özellikle kırmızı örümcek biti için oldukça etkili.