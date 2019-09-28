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Ev yapımı anne tarhanası nasıl yapılır? Tarhana yapımı

Soğuk havaların kendisini göstermesi ile birlikte evde tarhana çorbası tarifi de araştırılmaya başladı. Mis gibi sıcak bir tarhana hem şifa kaynağı hem de lezzet kaynağıdır. Peki, ev yapımı anne tarhanası nasıl yapılır? İşte tarhana yapımı...

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:29
Ev yapımı anne tarhanası nasıl yapılır? Tarhana yapımı

Soğuk havaların kendisini göstermesi ile birlikte evde tarhana çorbası tarifi de araştırılmaya başladı. Mis gibi sıcak bir tarhana hem şifa kaynağı hem de lezzet kaynağıdır. Peki, ev yapımı anne tarhanası nasıl yapılır? İşte tarhana yapımı...

Ev yapımı anne tarhanası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilogram kuru soğan - 500 gram salçalık kırmızıbiber - 500 gram acı kırmızıbiber - 1 demet dereotu - 1 demet nane - 1 demet maydanoz - 4 diş sarımsak - 1 kilogram domates - 1 kilogram yoğur - 8 kilogram un

Nasıl yapılır?

İlk olarak domatesin çekirdeklerini ayıklayın ve kabuklarını soyun. Acı biberi az miktar suda kaynatarak robottan geçirin. Soğanı da robottan geçirip pişirin, sarımsağı ezip soğana ekleyin. Dereotu, maydanoz, nane ve domatesi de robottan geçirip hepsini bir tencerede biraz pişirin.

Ateşten aldıktan sonra 1 kilo yoğurdu karıştırarak ekleyin. Kıvamlı bir hamur haline gelene kadar un ekleyin. 8 kilo kadar un katmanız gerekebilir. Hamur kıvamına gelince üstünü bir bezle örtün ve 2 gün mayalanmaya bırakın ama arada hamuru karıştırın. Mayalandıktan sonra parçalar halinde bir örtünün üzerine serin ve kurumaya bırakın. Tarhana kurudukça daha küçük parçalara bölün. Kıvamı uygun hale gelince robotta un haline getirin, birkaç gün gölgede bekleterek iyice neminin kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduktan sonra kavanozlara doldurun.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:29
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