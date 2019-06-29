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Ev ve iş yerleri anlık cepten izlenecek

Geliştirilen akıllı kamera sistemi ile tatilciler evlerini ve iş yerlerini anlık olarak cep telefonundan izleme fırsatı yakalıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
Ev ve iş yerleri anlık cepten izlenecek

Geliştirilen akıllı kamera sistemi ile tatilciler evlerini ve iş yerlerini anlık olarak cep telefonundan izleme fırsatı yakalıyor. Uygulama, akıllı uyarı sistemiyle olağandışı bir durumlarda kullanıcıları uyarıyor.


Tatil sezonu başladı bununla birlikte ev ve iş yerlerinde güvenlik endişeleri baş gösterdi. Ancak ev ve iş yerlerini anlık olarak cepten izleme mümkün hale geliyor. Turkcell tarafından geliştirilen Supercam uygulaması ile kullanıcılar uzaktayken, hem dijital kamera hizmeti sayesinde anlık olarak evi izleyebiliyor hem de akıllı uyarı sistemi sayesinde olağan dışı durumları öğrenebiliyor. Ayrıca kayıt özelliğiyle geriye dönük olarak istediği zaman aralığındaki görüntülere ulaşabiliyor.


Karşılıklı iletişime de geçilebiliyor


Verilen bilgilere göre akıllı telefonlara kurulan uygulama basit şekilde yönetilen sistem, sunulan bulut paketleriyle kayıt yapabiliyor. 30 güne kadar saklanan kayıtlar bulut ortamına arşivlenip geriye dönük izlenebiliyor. Akıllı Paket ayrıca kullanıcının tanımladığı zamanlarda ve görüntü üzerinde seçtiği alanlarda beklenmeyen bir hareket oluştuğunda kullanıcıları mobil bildirimlerle haberdar ediyor. Bu alarmı kaydederek 7 gün boyunca takip etme olanağı da mümkün. Kullanıcılar istedikleri zaman cihaz üzerindeki mikrofonu aktifleştirerek ve hoparlörü kullanarak karşılıklı iletişim kurabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
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