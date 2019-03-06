0553 313 94 23

Ev var, ulaşmak için can atarsınız; ev var ayaklarınız gitmek istemez

Hani ev vardır; insan bir an önce varmak ister. Ev vardır, aksine, yolundayken ayaklarınız geri geri gider.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:50
Ev var, ulaşmak için can atarsınız; ev var ayaklarınız gitmek istemez

Hani ev vardır; insan bir an önce varmak ister. Ev vardır, aksine, yolundayken ayaklarınız geri geri gider.. Yani kimi ev insanı mutlu, kimi ev bedbaht eder. Birçok sebep sıralayabilirsiniz, olumlu veya olumsuz. Meselâ size bugün sunduğumuz soruları artısıyla eksisiyle notlar tutarak şöyle bir gözden geçirmeye ne dersiniz..

● Tamamen dinlenmiş olarak uyanabiliyor musunuz?

● Pencereyi açtığınızda iç açıcı bir görüntü ile karşılacağınızdan emin misiniz? Yoksa, değil pencereyi açmak, perdeyi aralamak bile ev mahremiyetinizi ihlâl mi ediyor? Böylesine sıkıntılı bir ortamda mısınız?

● Evde çıplak ayak yürürken rahat edebiliyor musunuz?

● Evinizde kokusundan hoşlandığınız alanlar, hoşlanmadıklarınızdan çok mu?

● Eviniz, odanız beş on dakikada giyinip çıkabileceğiniz kadar düzenli mi?

● Arabanız varsa, parkettiğiniz yer için içiniz rahat mı?

● Şöyle âsûde, kimsenin sizi asla rahatsız etmiyeceği ölçüde sakin, huzurlu, huşû içinde namaz kılabileceğiniz, Kur’an okuyacağınız bir odanız ya da köşeniz var mı?

● Mutfağınız, misafirlerinize hazırlıksız yakalandığınız bir anda yemeği en azından bir makarnayla atlatabilecek kadar donanımlı mı? Veya onlara birer çay eşliğinde ikram edeceğiniz bir şeyler daima olur mu?

● Evinizdeki aydınlatma etkili mi? Işıkların bir kısmı kısılabilir mi?

● Yatağınız dışında kendinize ait kitap okuyup, telefonla konuşup, televizyon izleyebileceğiniz rahat bir yeriniz var mı?

● Aklınıza geldiğinde bir kitabı kitaplığınızda kolayca bulabiliyor musunuz? Ve meselâ, işten eve telefon edip, adını vereceğiniz kitabı eşiniz de kolayca bulabilir mi?

● Selamlaşmaktan zevk aldığınız, bir iki gün görmeseniz meraklanacağınız ölçüde sevdiğiniz komşularınız var mı?

● Tersini soralım; komşularınızla nizalı mısınız? Onlar mı sizden şikâyetçi, siz mi onlardan?

● Çevreniz birbirini tanıyan, selamlaşan komşular mıdır?

● Mahellenizdeki camiye veya mescide gitmek için can atıyor musunuz; yoksa?..

● Çocuklarınızın yaşlarına uygun rahatça oynayabilecekleri bir yeşil alan var mı?

● Siz iştesiniz, evde bir sorun çıktı. Eşinizin, kapısını güvenle çalabileceği komşu veya komşularınız var mı?

● Gece ailede birisi rahatsızlandı. En acil tıbbî yardım merkezine yarım saatten önce ulaşabilir misiniz?

● En son tamir işini ne zaman yaptınız. Yine tamir bekleyen yerler var mı?

Olumlu olumsuz cevapların şöyle bir dökümünü yapıp, hayatınızdaki huzurun veya huzursuzluğun “evinize” dönük sebebini bulmak artık size kalıyor..

Kuşkusuz "mutlu huzurlu ev" için en önemli olanı sona sakladık:

Güleryüzlü bir eş, en harabe evi bile insana saray eder. Aksi ise sarayınız olsa onu zindana çevirir!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:50
  1. Ev
  2. Kur’an
  3. mutlu huzurlu ev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşköprü’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
    1. Taşköprü’de deprem ve yangın tatbikatı..
    2. Çocuklar okula anneler spora
    3. Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı..
    4. FÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma..
    5. Kenya’da havalimanlarında grev
    6. Okullar Arası Yüzme Grup Birinciliği..
    7. Öğretmenlere Robotik Kodlama eğitimi..
    8. Savaş: Daha fazla gelirle daha fazla..
    9. Yıldırım’da ücretsiz otopark açıldı
    10. Bakan Albayrak: “Milletin sofrasına..
    11. Ünal Karaman: "Bulunduğumuz yeri..
    12. Sigara kullanmayan öğretmenlere..
    13. Hilmi Güler: “31 Mart ‘One Minute’nin..
    14. Sarıkamış’ta Kulüpler Arası Natürel..
    15. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    16. Teknolojiyle bağımlılıkta ailelere..
    17. Kulüpler Birliği ve La Liga arasında..
    18. Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu
    19. Halkoyunları yarışmasına 22 farklı..
    20. Tekerlekli sandalye ile yolda kalan..
    21. Evinde uyuya kalan şahıs ekipleri..
    22. Aman dikkat! Depresyon 'geliyorum' diyor
    23. Başkan Gülsoy’dan Regaip Kandili Mesajı
    24. Ev var, ulaşmak için can atarsınız; ev..
    25. E.Yeni Malatyaspor’da futbolcular kötü..
    26. İl Müftüsü Şahin Güven: “Kandil..
    27. Ruhani: Amerika İran'ın 1979 öncesine..
    28. Bakan Albayrak: Hedefin çok çok..
    29. Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin 165..
    30. Cumhur İttifakı adayı Çelik..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!