Ev tekstilinde “dış pazar” atağı

Ev tekstili sektörü ihracata odaklandı. Sektör temsilcileri büyümenin en önemli bileşenlerinden birinin de ihracat olduğu görüşünde. Aydın Tekstil Marka Yönetim Koordinatörü Gülfidan Yaşar, şirket olarak 80 milyon dolarlık ihracat yaptıklarına işaret ederek, “Bu tutarı 2018 itibari ile 100 milyon dolara çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

80 ÜLKEYE SATIŞ

ABD ve Çin’in de aralarında bulunduğu 80 ülkeye satış yaptıklarını belirten Yaşar, yatak kumaşı, mobilya kumaşı ile ev tekstili gibi ürünlerinin ihracatının arttığını dile getirdi. Yaşar, şöyle devam etti: “Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın ihracatımızı daha da arttırıp 2 milyar 600 milyon dolardan 3 milyar dolara taşıyacağını, firmalarımızı daha da dinamik kılacağını umut ediyorum. Şu muhakkak ki yarışı önde tamamlamak, iri ve diri olmak ihracatla mümkün.” Yaşar, Aydın Tekstil olarak ihracatta ön planda yer alacaklarını vurguladı ve “Bu çerçevede Turquality’e başvurumuzu yaptık. 1-2 ay içinde bu yardımlardan yararlanıp satışlarımızı daha da arttıracağız” açıklamalarını yaptı.

ARAPLARDAN YOĞUN İLGİ

Seccade üretimi ve satışı yapan Secdem’in Genel Koordinatörü Bayram Özkan da ürünlerine Arap ülkelerinden talep geldiğini vurguladı. Özkan, “Doha ve Dubai’de ürünlerimiz çok beğeniliyor” dedi. İç satışlarının da arttığına değinen Özkan, seccadelerinin orta yaş grubundan ilgi gördüğünü savundu.

Secdem markalı seccadelerin hammaddelerinin ithal olduğunu ve dolar ile geldiğini kaydeden Özkan, “Doların bu oynamalara rağmen fiyatlarımıza dokunmuyoruz. 12-13 aydır fiyatlarımız aynı” diye tamamladı.