Ev salçası|Evde domates salçası nasıl yapılır?
Kış mevsiminin en yaygın hazırlıklarından biri salça yapımıdır. Ev hanımları evde domates salçasının tarifini araştırıyor. Peki, Evde domates salçası nasıl yapılır?
Yemeklerin en önemli unsuru salçadır. İyi bir salçanın yemeğin lezzetinde çok büyük etkisi vardır. Salçanın lezzeti ise mevsiminde yetişen domatesten gelir. Ev hanımları kış mevsiminin hazırlıklarına salça yaparak şimdiden başladı. Peki, evde domates salçası nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…
Evde domates salçası nasıl yapılır?
Malzemeler :10 kg domates ve turşuluk tuz ve zeytinyağı
1-İlk olarak domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.
2-Daha sonra domatesleri robottan geçirin ve tencerenin içerisine boşaltın.
3-Çok kısık ateşte püre haline getirmiş olduğunuz domatesleri, koyu kavama gelinceye kadar pişirin.
4-Domatesleri ateşten aldıktan sonra içerisinde parça kalmadığından emin olmak için blenderdan geçirin.
5-Tuz miktarını kontrol edip ekleyerek tepsilere paylaştırıp güneşe koyun.
6-Hazırladığnız domates salçasını soğuduktan sonra steril edilmiş kavanozlara doldurun. Üzerlerine zeytinyağı ilave ederek sıkıca kapatın. Zeytinyağı hava ile teması keser, bozulmadan saklanmasını sağlar.