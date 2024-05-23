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Yaşam Ev sahiplerine bu kez iyi haber: Artık bu parayı ödemeyecekler! Ne kadarı yasal? İşte bu beklenmiyordu!
Yaşam

Ev sahiplerine bu kez iyi haber: Artık bu parayı ödemeyecekler! Ne kadarı yasal? İşte bu beklenmiyordu!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 19:17:00 -
Ev sahiplerine bu kez iyi haber: Artık bu parayı ödemeyecekler! Ne kadarı yasal? İşte bu beklenmiyordu!

Gayrimenkul alım satımlarında vergi kayıplarını önlemek ve gelir artışı sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni adımlar atıyor. Yeni düzenlemeye göre, tapuda ekspertiz raporu devreye girecek. İşte detaylar…

Habertürk'ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) vergi avantajının kaldırılması veya GYO'lara dağıtım zorunluluğu getirilmesi gibi seçenekleri tartışıyor. Ayrıca, gayrimenkullerin satışında vergiden muaf olma sınırının 5 yıldan 2 yıla düşürülmesi gündemde.

Ekspertiz raporu zorunluluğu

Ev alım satımlarında, belediyeler tarafından belirlenen emlak vergisi rayiç bedeli yerine, ekspertiz raporu ile belirlenen gerçek satış bedeli üzerinden işlem yapılacak. Bu uygulama, yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul alım satımlarında zaten zorunlu.

Kira vergisi istisnası ve indirimler

Maliye, kira vergisinde istisna ve indirimlerin kaldırılmasını da değerlendiriyor. Mevcut durumda, kira vergisi ödeyenler 2023 yılı gelirleri için 21.000 TL, 2024 yılı gelirleri için ise 33.000 TL istisna düşebiliyor. Götürü usulde ise toplam kira gelirinin %15'i masraf olarak düşülüyor. Ancak bu istisna ve indirimlerin kaldırılması planlanıyor. Düşük kira geliri olanların vergi ödemesi gerekeceği için bu düzenleme tartışmalara yol açabilir.

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