Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek!

Tapu sahibi olan milyonları ilgilendiriyor. Bu tarihi atlayan büyük para cezası ödeyecek. İşte ayrıntılar...

TBMM'den geçen yeni yasa ile izin belgesi sahibi bir kişinin ölümü durumunda, mirasçıların 3 ay içinde başvuru yapmaması veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde izin belgesi geçersiz hale gelecek.

Ancak kullanıcı hakları, sözleşme süresi boyunca korunmaya devam edecek. Bu düzenleme, izin belgelerinin daha sıkı denetlenmesini sağlayacak.

İzin belgesi sahibi olup, kiraladıkları konutları üçüncü kişilere kendi adına kiralayanlar, her bir kira sözleşmesi için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Bunun yanı sıra, izin belgesi olmadan konutlarını turistik amaçla kiraya verenlere de her bir konut için 100 bin lira ceza uygulanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EV SAHİPLERİNE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, konut kiralama izin belgesi almak artık zorunlu hale geldi. Bu belge, ilgili Bakanlık tarafından verilecek ve başvuru sırasında, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararın belgelenmesi gerekecek.

İzin belgesi alma sorumluluğu kiraya verene ait olacak. Turistik kiralama faaliyetleri, A grubu seyahat acentaları aracılığıyla belgelendirilecek ve bu süreç, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na uygun olarak yürütülecek.