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Yerel Ev sahibinin uyuduğunu gören hırsızın tavrı pes dedirtti
Yerel

Ev sahibinin uyuduğunu gören hırsızın tavrı pes dedirtti

Diyarbakır'da ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla hırsızlığa devam eden şahıs, 10 bin TL'lik cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:16:00 -
Ev sahibinin uyuduğunu gören hırsızın tavrı pes dedirtti

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi, Fırat Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi.

Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı. Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi öğle saatlerinde soyulduklarını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri delil toplamak için çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Yorumlar

mert

laik hukuk suçluları resmen azgınlaştırıyor sürekli suçlu ve mağdur üretiyor,bu olaydaki suçlu sadece çalmış başka pislikte yapabilirdi,allah hırsızdan da hırsızlığı cezasız bırakandan da korusun
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