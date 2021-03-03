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Ekonomi Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 11:56:00 -
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı

Şubat ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.81 oldu.

İşte kira zammına göre yeni kiralar;

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