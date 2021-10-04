Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira zammı oranı belli oldu
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni Zam oranı geçerli olacak. Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 19.58 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 16.42 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.