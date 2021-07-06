Ev sahibi olmak isterken bakın nasıl dolandırıldı? Akılalmaz dolandırıcılık...

Avcılar'da iddiaya göre 4 blokluk siteden daire satışı yapan ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan firma 52 daire sahibine tapularını teslim etmedi. Mağdur olduklarını dile getiren çok sayıda kişi yardım istedi.

Avcılar'da yaklaşık bir yıl önce yapımı tamamlanan 4 blok 82 dairelik siteden peşin ödeme yaparak daire satın alan ya da kapora vererek sözleşme yapan 52 kişi tapularını alamadıklarını öne sürdü. Site sakinlerinin iddiasına göre Suudi bir kişiye ait Al Hanefi Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. şirketi arsaya site yapımına başladı. Sitedeki dairelerin satışı için ise Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm Ticaret Ltd. şirketi isimli firma ile anlaşıldı. Siteden daire satın almak isteyenlerden bazıları parasını peşin öderken, bazıları ise 20 bin ile 150 bin lira arasından değişen kapora ödeyerek sözleşme yaptı. Ancak tapularını teslim edilmedi. Şirket yetkililerinin kendilerine fiyatların arttığını söyleyerek fazla para istediklerini anlatan site sakinleri mağdur olduklarını dile getirerek yardım istedi.

"4,5-5 milyon lira para toplantı”

Site sakinlerinden Doğan Sönmez, "Arap yatırımcı bir şirket buranın toprak sahibi. Bir Türk inşaat firmasıyla anlaşarak satış sözleşmesi altında buranın satışını bu firmaya devrettiler. Belirli kısımlarını ödeyerek 62 daire satın alındı. Pandemi nedeniyle Arap iş adamı Türkiye'ye gelmediği için bizi oyaladılar. Sonuç olarak Arap iş adamı burada verilen peşinatları kabul etmiyor. Ben o firmayı tanımıyorum diyor. Bunlarla aranızda sözleşme var kendiniz getirmişsiniz.

Bize farklı fiyatlar çıkardılar. Ekspertiz raporunda devletin verdiği fiyat 400 bin lira kendileri çıkarmışlar 570 bin TL. Bize diyorlar ki 570 bin liradan alırsanız, biz bu tapuları size veririz. 570 bin liradan aldığımızı farzedelim verdiğimiz para ne olacak. Ben 160 bin lira para verdim, onu kabul etmiyorlar. Burada 3 daireyi peşin veren arkadaşlarımız var. 40 bin,60 bin veren arkadaşlar var. Burada herkes mağdur durumda. 62 mağdur vardı 10 tanesinin tapusu verildi bir şekilde. Şuan 52 mağdur var. 4 buçuk 5 milyon lira bir para toplandı" diye konuştu.