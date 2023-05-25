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Siyaset ‘Ev sahibi misafiri seviyor ama…’ Irkçı Ümit Özdağ’a bomba gönderme
Siyaset

‘Ev sahibi misafiri seviyor ama…’ Irkçı Ümit Özdağ’a bomba gönderme

Yeniakit Publisher
2023-05-25 15:42:00 -

Irkçı Ümit Özdağ'ın mülteci düşmanlığına değinen gazeteci Ekrem Kızıltaş, Özdağ ailesinin de göçmen olduğuna dikkat çekerek, "Meşhur söz nedir; Misafir misafiri sevmez. Ev sahibi bütün misafirlerini seviyor ama birine misafir olduğunu unutup başka misafirler üzerinden, yalanlarla oy kotarmaya çalışıyor." dedi.

Mülteciler üzerinden türlü yalanlarla oy kotarmaya çalışan ve her yalanı ortaya çıktığında kuyruğu dik tutup hedef şaşırtmaya kalkışan ırkçı Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, tükürdüğünü yalayıp millet ittifakına katıldı.

Kendisi de göçmen ailesinin çocuğu olan Özdağ'ın bu hamlesi, Akit TV'de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Programda gündemi değerlendiren Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ümit Özdağ'ın ailesinin göçmen olduğuna dikkat çeken Ekrem Kızıltaş şunları söyledi:

Meşhur söz nedir; Misafir misafiri sevmez. Ev sahibi bütün misafirlerini seviyor ama birine misafir olduğunu unutup başka misafirler üzerinden, yalanlarla oy kotarmaya çalışıyor. Bu çok berbat bir şey. Kimseye yakışmaz. Bütün gelişmelerin içinden sığınmacılarla ilgili olanlarını seçip yüzde 1'i hedefleyen insan.
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