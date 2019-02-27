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Ev sahibi elektrik sayacını söktü, Reyhan bebek soğuktan öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik faturasının ödenmediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından elektrik sayacı sökülen evde bulunan 3 aylık Reyhan bebek, soğuğa dayanamayarak öldü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:05
Ev sahibi elektrik sayacını söktü, Reyhan bebek soğuktan öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek, evde ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan anne Asiye Karademir (24), daha sonra serbest bırakıldı. Asiye Karademir, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibinin elektrik sayacını sökmesi nedeniyle bebeğinin donarak öldüğünü iddia etti.

Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

Anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı

Olayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Asiye Karademir polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı.

Anne konuştu

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.

'Tehdit ederek borcumu ödememi istedi'

Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı. Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "Şu anda param yok"dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi.

'3 gün battaniyeyle ısıttım'

Bu olay sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, akradaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.

'Çocuğumun kılına zarar veremem'

Hemen komşusunun evine koştuğunu anlatan Karademir, daha sonra eve polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin çocuğuna kalp masajı yaptığını belirten Karademir, bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söylediklerini ancak otopsiden çıkacak rapora göre ölüm sebebinin belli olacağını anlattı. Karademir, "Ben çocuğumun kılına zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Şu an otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.

'Cezalarını çekmelerini istiyorum'

Kızının yaşamasına izin verilmediğini öne süren Karademir, "Böyle kişilerin yaşamasını istemiyorum. Ölmesini istiyorum. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Bu bensem bile çekmesini istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:05
  1. Rize
  2. Isparta
  3. Antalya
  4. Serik ilçesi
  5. Asiye Karademir
  6. Reyhan bebek
  7. bebek ölümleri
  8. skandal olay
  9. şok iddia

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